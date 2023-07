Dybala e la Roma avanti insieme. Ma senza rinnovo

Paulo Dybala ha deciso con il cuore e ha scelto la Roma, indipendentemente dal rinnovo di contratto che probabilmente a questo punto verrà proposto a mercato finito. Nel frattempo Dybala continua a guadagnare 6 milioni complessivi (3.8 fissi, il resto bonus), con la parte fissa destinata a salire col passare delle stagioni (5 milioni quest'anno, il prossimo vicini ai 6) più i bonus. La clausola però resta, col tormentone che potrà tornare a gennaio, perciò la Roma vuole lavorare per toglierla e blindare il suo miglior giocatore.

Dybala si sta allenando molto bene, ieri era al lavoro all'Estadio Municipal di Albufeira dove stasera ci sarà la seconda amichevole portoghese contro la Estrela Amadora (ore 21). Nel frattempo ha ricevuto chiamate da Chelsea, Inter e Arabia Saudita, dove la Joya però non vuole andare. Sia Mourinho che Tiago Pinto ci hanno parlato, per convincerlo della competitività futura e le ambizioni del club. Lui intanto continua a sentire Morata, anche se quasi sicuramente non sbarcherà in giallorosso.

