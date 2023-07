Dybala e Belotti, doppiette al Latina. E su Morata l’Inter tentenna

Si è conclusa la prima parte del ritiro della Roma con un 6-0 al Latina e tanti sorrisi, un test semplice che ha mostrato un Paulo Dybala in gran forma con una doppietta in pochi minuti. Bene anche Belotti, attualmente unico numero 9 in casa giallorossa. Ad eccezione di Matic ed Abraham Mourinho ha potuto vedere tutta la rosa, compresi i nuovi Aouar, N'Dicka e Kristensen. Unica nota stonata Solbakken, uscito nel primo tempo.

Oggi pomeriggio la squadra partirà in Portogallo per la seconda parte del ritiro, dove resterà fino al 2 agosto e giocherà tre amichevoli. Due con Braga e Farense, la terza è da definire. E qui Mourinho conta di avere almeno uno dei rinforzi richiesti: per Renato Sanches si aspetta uno sconto del PSG, mentre per Morata l'Inter non ha ancora affondato il colpo. Senza i 20 milioni richiesti, lo spagnolo resterà all'Atletico Madrid.

(La Repubblica)