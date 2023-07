Dybala accende la Roma

Un tocco sotto di una bellezza disarmante. Il biglietto da visita di Paulo Dybala contro il Latina è di quelli importanti, e la sensazione che sia un calciatore felice è palpabile. Si vede che Roma era quello che ci voleva per lui, e lo sanno anche i suoi agenti. Se tutto rimarrà così entro il 30 luglio la parte fissa del giocatore salirà a 5 milioni, che con i vari bonus può arrivare a 7.5. Pinto intanto ha rassicurato i suoi agenti Antun e Novel, col gm che non partirà subito con la squadra in Portogallo, ma solo dopo aver ultimato alcune cessioni.

La prima è Shomurodov al Cagliari, che andrà in prestito da Ranieri. In dirittura d'arrivo la cessione di Reynolds al Westerlo, per una cifra vicina ai 3.5 milioni. In entrata Morata è l'obiettivo numero uno ma sia Roma che Inter non affondano il colpo, vista la richiesta dell'Atletico Madrid di 21 milioni. Per questo Pinto lavora su Scamacca, monitorando a fari spenti André Silva del Lipsia. A centrocampo si attende l'ok del PSG per la cessione di Renato Sanches.

