Dubbi su Singapore. Resta l'ipotesi Algarve

IL TEMPO (L. PES) - Ormai definitivamente tramontata l'ipotesi della tournée in Corea, a causa del mancato pagamento dei tre milioni, la Roma continua a studiare le alternative. Ma un grosso ostacolo è rappresentato da un altro impegno che i giallorossi hanno fissato in Oriente. II 26 luglio, infatti, al National Stadium di Singapore è in programma un test amichevole contro il Tottenham (alle 13.30 italiane). La gara era, nelle idee del club, una tappa intermedia prima del trasferimento in Corea, ma ora la trasferta è resa complicata dalla mancata tournée. A Trigoria si riflette sul da farsi, con l'ipotesi Algarve che resta sullo sfondo, ma sarebbe una spesa imprevista.