Diritti tv, le trattative sono finite. Oggi i club conosceranno le offerte

Il mistero si sta per chiarirsi. Dove vedremo le partite del campionato dal 2024 e per i prossimi 5 anni? Le trattative private tra la Lega e le tre broadcaster in corsa (Dazn, Sky e Mediaset) si sono concluse. Ieri sem sono arrivate le buste con gli ultimi rilanci: oggi gli importi verranno rivelati dall'ad De Siervo al club in assemblea. La sensazione e che la soglia dell'auspicato miliardo resti lontana. Decisione rimandata a settembre? Intanto oggi alle 18 presentazione di Radio Serie A. il primo passo verso il canale?

(corsera)