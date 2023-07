Dibattito pubblico affidato a Nomisma

"Noi stiamo procedendo perché Roma Capitale ha dato il pubblico interesse ad un progetto non esecutivo ma iniziale, vigileremo per far si che questa diventi una grande opportunità. Valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti", queste le parole di Svetlana Celli (pres. Assemblea Capitolina), sulle accuse dei Doria, che contestano la legittimità degli espropri di cui la famiglia è stata "vittima" più di 20 anni fa. Il Comune e la Roma non sono preoccupate.

Intanto, come anticipato su Twitter da Fernando Magliaro, sarà la società di consulenza Nomisma a occuparsi del dibattito pubblico riguardante il nuovo stadio della Roma.

(Il Romanista - A. De Angelis)