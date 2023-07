Pronti, partenza e via con il calendario della prossima Serie A. (...) Capitolo derby. Il primo, con la Lazio in casa, si disputerà nel weekend del 12 novembre. Il ritorno nel fine settimana del 7 aprile. Quindi la chiusura: la 38esima e ultima giornata del prossimo campionato si disputerà il 26 maggio 2024 e vedrà la Roma in campo contro l'Empoli e la Lazio con il Sassuolo.

(La Repubblica)