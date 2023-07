De Rossi, 40 anni. Gli auguri del mondo del calcio

La scritta. “Buon compleanno Daniele“, seguita da una serie di immagini che in pochi secondi ne hanno ripercorso la carriera, dal giorno dell’esordio fino a quello dell’addio ai giallorossi. Ieri, per il 40° compleanno, la Roma ha voluto fare gli auguri a Daniele De Rossi. Non solo la società, però, perché anche tanti romanisti hanno voluto rendere omaggio al calciatore che insieme a Totti ha scritto la storia recente della Roma: “Tanti auguri di buon compleanno ad un grande uomo. Ti voglio bene Dany”, è il messaggio di un altra leggenda come Bruno Conti a cui si sono accodati tanti personaggi del mondo del calcio, compresi Zaniolo che con Daniele ha giocato un solo anno e la Uefa. “Daniele lo avrei voluto sempre in campo e sempre al mio fianco sugli spalti”, è invece il pensiero di un tifoso, che forse li racchiude tutti.

(corsera)