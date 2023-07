Dazn accelera sul satellite, accordo con Tivùsat per puntare nuove aree

Dazn sale a bordo di Tivusat. E sarà quindi visibile anche sulla piattaforma satellitare gratuita che le riserverà un canale - il 214 - visibile solo agli abbonati Dazn, altrimenti, criptato. Lo streaming rimane la modalità "core" per Dazn. Unita però al satellite con Sky (la piattaforma e visibile con un canale ad hoc per gli abbonati che hanno entrambe le sottoscrizioni) e al digitale terrestre (con i propri decoder per le aree piu svantaggiate del Paese). Ora la piattaforma si affida a Tivusat e al satellite (gratuito) per la sua nuova scommessa, da giocare in concomitanza con l'avvio della prossima stagione della Serie A. Che sarà l'ultima del triennio 2021-24 che l'ha vista detenere i diritti dell'intero campionato con tre partite alla settimana in co-esclusiva con Sky), prima di un nuovo ciclo che potrebbe essere di tre o cinque anni (sarà la Lega Serie A a decidere sulla possibilità offerta dalla revisione della Legge Melandri) e per il quale ancora si sta cercando la quadra nell'attribuzione dei diritti audiovisivi. […] Per Dazn, d'altro canto, inizia il conto alla rovescia che porterà all'inizio del prossimo campionato di Serie A (fra un mese) che dovrebbe partire - almeno nelle speranze della Lega - conidirittiaudiovisivi dal 2024 già attribuiti. Dazn, Sky e Mediaset (quest'ultima per una eventuale partita in chiaro durante il turno) sono in trattativa privata con l'associazione dei club di Serie A. Il 27 luglio la prossima assemblea si presenta come decisiva, se non altro per la tempistica visto che il 2 agosto il bando arriverà a scadenza. A quel punto i presidenti delle squadre dovranno aver tirato le somme. Con una quadra raggiunta (il livello minimo di introiti complessivi dovrebbe attestarsi almeno sui 900 milioni per avere l'ok della Lega) o con la prospettiva di affidarsi a un canale della Lega da vendere a rivenditori come ai consumatori. Operazione, questa, che rappresenterebbe una novità assoluta e che potrebbe dover richiedere l'ingresso dei fondi di investimento. Sempre, però, che i club non decidano incroci più fantasiosi. Dazn ha fatto capire di aver puntato sulla Serie A. Anche perché Sky ha dal canto suo già portato a casa i diritti esclusivi di tutte le competizioni europee mettendosi, evidentemente, con le spalle al coperto. Nelle more, Dazn scommette sul satellite, ma anche sulle rimodulazioni tariffarie (con piani annuali pagabili in un'unica soluzione e scontati come il piano Standard a 299 euro, l'equivalente di 25 euro al mese) e sugli investimenti sulle infrastrutture.

(Il Sole 24 Ore)