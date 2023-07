Da domani le vendite, ma la Joya tiene la 21

Una nuova era è alle porte, Adidas tornerà a vestire le maglie della Roma per la terza volta nella sua storia. Maglie rimaste iconiche per design e ricordi, come quella indossata da Francesco Totti il giorno del suo esordio a Brescia. La partnership è stata ufficializzata dalla Roma con un comunicato, l'accordo prevede una parte fissa di 5 milioni netti e una buona percentuale sul ricavato della vendita delle maglie. Già da domani, negli store e online, si potranno acquistare le maglie home della prossima stagione. La scelta è andata sull'All Red, con maglie e pantaloncini rossi e strisce gialle laterali che richiamano il logo del brand tedesco, anche se resta l'incognita main sponsor. Per questo motivo la CEO Souloukou è andata a Londra la scorsa settimana, insieme ad alcuni dirigenti del reparto marketing. La seconda maglia (interamente bianca) e la terza (nera) saranno disponibili a fine luglio.

Adidas vorrebbe fare un evento di presentazione delle maglie nelle prossime settimane, anche se bisognerà attendere visti anche i dubbi sulle tournée dei giallorossi. Il brand conta sulla presenza di Paulo Dybala e José Mourinho, entrambi uomini immagine e punti fermi della Roma. A proposito dell'argentino in molti hanno pensato ai post della Roma come una consegna del numero 10, un'idea che circola nei pensieri di Adidas ma ancora non è stata proposta a Paulo Dybala. Per ora.

(Il Romanista)