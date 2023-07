Cristante e Spinazzola, lite in difesa dell'amico

Minuti di tensione a Forte dei Marmi per Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola durante l'ultima serata di vacanza insieme alle rispettive famiglie. È diventato virale sui social un video che li ritrae discutere animatamente con un passante. Dalle riprese si sente l'uomo dire ai due calciatori: "Pisc... davanti la sua porta e mi fate la predica. Ma da dove ca... venite?". Uno spiacevole episodio avvenuto in piena notte davanti ad una paninoteca dove i due si trovavano dopo la serata in discoteca con alcuni amici e proprio uno di loro è stata la causa del diverbio poiché, nell'attesa del panino, si era appartato in un parcheggio limitrofo per urinare e il proprietario dell'area gli avrebbe intimato di smetterla. Spinazzola e Cristante sono accorsi sulla scena per difendere l'amico e si sono avvicinati civilmente al proprietario del parcheggio.

(La Repubblica)