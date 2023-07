Cristante e Spinazzola coinvolti in un’accesa «lite»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Attimi di tensione per Cristante e Spinazzola. I due calciatori, che questa mattina torneranno ad allenarsi a Trigoria dopo aver terminato le proprie vacanze, sono stati protagonisti di una discussione durante il loro soggiorno a Forte dei Marmi. Nella giornata di ieri sui social è infatti diventato virale un filmato che ritrae i due giocatori giallorossi alle prese con un uomo che utilizzava toni part colarmente accesi. Nonostante le numerose persone accorse per l’accaduto, il protagonista è stato allontanato quasi immediatamente. Secondo quanto comunicato dalla società Cristante e Spinazzola sono intervenuti solamente per placare gli animi e non ci sarebbe stata quindi nessuna rissa come annunciato dal titolo del video diventato virale che titolava, appunto «Rissa Spinazzola e Cristante».