Countdown Trigoria, allenamenti e test

Meno quattro giorni. Poi si alzerà il sipario sulla stagione della Roma. Qualcuno si è già presentato prima del tempo prestabilito per iniziare la stagione. È il caso dei tre giocatori infortunati: Abraham, Kumbulla e Karsdorp che hanno iniziato le terapie, a prendere confidenza con massaggi e macchinari. (...) I primi giorni di ritiro saranno dedicati ai test fisici e atletici, ma anche alle visite mediche per chi deve ottenere l’idoneità sportiva. Gli allenamenti veri e propri dovrebbero iniziare a metà della prossima settimana. E il pallone sarà sempre il grande protagonista. Insomma, niente gradoni alla Zeman e nemmeno corse stancanti alla Di Francesco. lavoro. impostato dal preparatore atletico Rapetti, che ha un forte feeling con Mourinho, non sarà in apnea. In ogni caso seguirà uno spartito molto diverso rispetto all’anno scorso perché c’era da fare i conti con la pausa del Mondiale invernale, laggiù in Qatar. La missione primaria è quella di evitare molti muscolari di non perdere pezzo dopo pezzo i giocatori nei momenti cruciali dell’annata, come accaduto nel recente passato. (...) In attesa di conferme sul viaggio a Singapore per il test contro il Tottenham 26 luglio, la Roma giocherà delle amichevoli con avversari gradualmente più impegnativi. Il primo sparring partner è già stato individuato: si tratta della Boreale, società che ha giocato l’ultima stagione in Eccellenza con sede in zona Tor di Quinto. L’amichevole andrà in scena a Trigoria a porte chiuse. Tutta da decifrare, invece, la sede della seconda parte del ritiro. (...)

(corsport)