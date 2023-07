Con Sabitzer Mou insisterà sul 3-5-2

Dalla prima formazione del primo test e dalle strategie di mercato arrivano le prime indicazioni sulla nuova Roma: Mourinho sta meditando di impostare la squadra sul 3-5-2, che potrà variare in corso d'opera a seconda delle necessità. Dopo aver aggiunto qualità e talento con Aouar, la Roma cerca una mezzala dinamica e robusta. Tiago Pinto ha contattato l'entourage di Marcel Sabitzer e l'obiettivo è portarlo a Trigoria in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, ha appena preso a parametro zero un nuovo centrocampista centrale austriaco, Konrad Laimer.

Veloce, intelligente, pericoloso e preciso, Sabitzer ha i requisiti richiesti al nuovo centrocampista della Roma, che comporrebbe così tre coppie da alternare sulla linea mediana. L'alternativa è Renato Sanches: il Psg lo lascia andare in prestito, ma la perplessità della Roma è legata alla questione fisica.

Sul fronte uscite il club giallorosso sta cercando di piazzare Shomurodov, Vina, Reynolds e Villar. La trattativa aperta è per il terzino americano: l'offerta del Westerlo di 3,5 milioni di euro è stata respinta dai giallorossi, Pinto vuole chiudere a 5.

(Corsport)