Code per il nuovo kit. Mercato: Adama Traoré e Llorente

Un successo da record per la nuova maglia della Roma firmata Adidas. Dopo 30 anni la casa d’abbigliamento tedesca torna a vestire i giallorossi e fuori dagli store si sono create code di tifosi pronti all’acquisto. Tra i nomi stampati sulle maglie, il più richiesto è stato quello di Dybala. [...] E chissà che non ci sia bisogno anche di una taglia XXL per Adama Traorè: dopo che il Milan lo ha messo in stand-by, la Roma è pronta a farsi avanti. Attesa l’ufficialità per Llorente. Viña verso la conferma in prestito al Bournemouth.

(Il Messaggero)