Cerbero è il primo avversaria. La Roma studia il piano anti-caldo

Via alla prima parte della preparazione, ma il caldo sicuramente sarà il primo vero avversario stagionale della Roma. La nuova settimana si apre all'insegna delle alte temperature per l'anticiclone africano Cerbero che è pronto ad infiammare l'Italia con punte massime di temperature ben oltre i 40 gradi. Già negli ultimi due giorni i romani hanno dovuto fare i conti con il grande caldo, adesso Mourinho e i suoi giocatori dovranno sopportarlo durante gli allenamenti. «Qui fa proprio caldo», ha detto José una volta uscito dal fresco terminal di Ciampino. (...) Gli allenamenti saranno programmati nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio, specialmente in questi primi giorni di raduno in cui il fisico dovrà riadattarsi all'intensa attività atletica dopo i 35 giorni di riposo. Quindi allenamenti previsti intorno alle 9-10 e poi alle 18-19, quando le temperature saranno più basse rispetto alle altre ore della giornata. Subito lavoro in campo ma con tante pause per reidratarsi, recuperare le forze e riprendere fiato. Tra un esercizio e l'altro, le pause per bere e rinfresca-e la testa, ma anche la raccomandazione di sostenere una

buona colazione e merenda (controllata dal nutrizionista di Trigoria) con tanta frutta per avere energie per il lavoro. (...)

(corsport)