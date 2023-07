C’è luce oltre il fuorigioco. La riforma dimezza l’offside e aumenta il numero dei gol

La direzione tecnica della Fifa, affidata ad Arsene Wenger, procede nella sperimentazione che ha come obiettivo cambiare la regola del fuorigioco, per aumentare gol, spettacolo e giustizia. Tutto il corpo dell'attaccante dovrà essere oltre la linea dell'ultimo uomo, non ci saranno quindi polemiche per una punta di scarpa di fuorigioco e la tecnologia garantirebbe la corretta applicazione del concetto di "luce". La via è quella di dimezzare le azioni considerate in fuorigioco, come ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino: "Vogliamo che il calcio sia ogni giorno più offensivo".

La Federazione Italiana ha fatto da apripista con la categoria Under 18, con risultati soddisfacenti per tutti. "Ci confermiamo in prima linea per lo sviluppo del gioco, non abbiamo paura del cambiamento e continueremo a studiare gli effetti di una modifica della regola del fuorigioco che consenta più spettacolo", le parole del presidente Gabriele Gravina. Ora tocca a Svezia e Olanda e si salirà di categoria (Under 21), con l'auspicio di un'accelerazione del processo decisionale che deve passare al vaglio dell'Ifab. Il processo di cambiamento è avviato.

(corsera)