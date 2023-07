C'è Kristensen. Oro saudita su Spinazzola

Io intanto vengo, poi ci accordiamo. Talmente forte la voglia di Roma di Rasmus Kristensen da cogliere impreparata la stessa società giallorossa. Il danese è atterrato ieri a Roma con un volo privato, senza che ci fosse ancora la piena definizione dell'operazione. Quindi niente photo opportunity e archivio social di video o foto. Sarà tutto un po' a sentimento questa mattina a Villa Stuart dove il giocatore è atteso per le visite mediche. (...) . Intanto continua la corte araba a Spinazzola. L'Al-Shabab ha presentato all'agente del calciatore un'offerta triennale di 18 milioni di euro. Per La Roma sarebbero pronti 7 milioni di euro per il cartellino, visto il contratto in scadenza nel 2024. Ma da Trigoria fanno sapere che da Riad non ha chiamato nessuno. E aspettano segnali ufficiali per dare il via alla trattativa. (...)

(La Repubblica)