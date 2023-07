Cambia la grafica dei numeri di maglia

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma e Adidas cambiano grafica dei numeri di maglia. Dopo una settimana dal lancio della prima maglia col marchio tedesco, la società giallorossa deve risolvere un piccolo problema legato ai numeri dei calciatori. Su quest'ultimi è presente una grafica che rappresenta una mappa della città di Roma con tanto di Colosseo in rilievo. L'immagine non è casuale, ed è stata ripresa da un lavoro del 1676 di Giovanni Battista Falda, un incisore italiano che si occupava di architettura e urbanistica della Capitale nel Seicento. La piantina è un'opera esposta al Rijksmusem di Amsterdam e appartiene all'archivio del database «Alamy». Il problema nasce proprio dalla presenza del «Watermark» - in particolare la presenza della «a» sul Colosseo - dell'archivio su determinati numeri di maglia, come per esempio nella maglia numero 8 di Matic. L'errore non è tuttavia dovuto né dall'Adidas né dalla Roma, che appena resasi conta del problema si è subito adoperata per contattare il fornitore terzo per produrre nuovamente i numeri di maglia senza la filigrana del database fotografico.