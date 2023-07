Calciomercato: sfumato Milinkovic, la Juventus pensa a De Paul

Tra i primi compiti che Giuntoli si ritrova ad affrontare da direttore sportivo della Juventus c'è quello di rinforzare la mediana bianconera. Con Milinkovic Savic diretto in Arabia, da dove arrivano tentazioni anche per Pogba, il nuovo ds della Juventus ha diverse opzioni sul tavolo: la prima porta a Koopmeiners, le altre due ad ex giocatori della Serie A, vale a dire Franck Kessié e Rodrigo De Paul. Da monitorare anche la pista che porta a Habib Diarra, 19enne stellina dello Strasburgo.

(gasport)