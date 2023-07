Arrivano altre novità per quanto riguarda il mercato in uscita della Roma, legato però questa volta alle giovanili. Secondo l'edizione odierna del quotidiano starebbero arrivando al Palermo i giovani Ethan Bouah, terzino sinistro classe 2005 e Matteo Fravola, esterno destro offensivo. Il primo ha fatto parte la scorsa stagione della Roma Under 18, mentre il secondo ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito all'Ascoli Under 17. Entrambi verrebbero aggregati alla Primavera rosanero.

