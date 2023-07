Calciomercato Roma, Di Marzio: "Giallorossi grandi protagonisti, Scamacca arriverà in prestito"

ILTEMPO.IT - Gianluca Di Marzio, uno dei giornalisti più noti per quanto riguarda il calciomercato, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e si è soffermato sui movimenti in entrata e in uscita della Roma. Ecco le sue parole.

La Roma è partita ancora forte sul mercato svincolati...

"Finora è stata la grande protagonista sotto due punti di vista: da un lato è riuscita, come aveva fatto lo scorso anno con Dybala e Matic, a prendere a parametro zero un giocatore come Aouar che era seguito anche dal Napoli e Ndicka per il quale era forte l’interesse del Milan, riportando Llorente dal Leeds e molto probabilmente accompagnandolo con Kristensen, quindi quattro operazioni a costo zero; dall’altro lato sono arrivate le cessioni, servivano 30 milioni di plusvalenze per il settlement agreement con la Uefa e riuscirli a ottenere quasi tutti, circa 27-28, senza vendere nessun titolare è stato un capolavoro da parte di Tiago Pinto, che da quando è arrivato a Roma ha già incassato 100 milioni. Direi che la Roma ha già fatto tanto riuscendo a bilanciare la necessità di vendere e la capacità di migliorare la rosa, poi è chiaro che deve prendere un attaccante perché Abraham si è fatto male, ma penso che Scamacca alla fine arriverà in prestito, con un po’ di pazienza e a fuoco lento".

