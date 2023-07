Caccia al centrocampista: Dominguez insidia Sabitzer

L’attaccante è la priorità del momento perché Mourinho non vuole approcciarsi al ritiro in Portogallo senza la punta. Ma l’arrivo di un centrocampista è necessario per far rifiatare il reparto nei momenti più intensi della stagione. Ieri sono rientrati i nazionali Pellegrini, Bove e Cristante che si aggiungono a Matic e Aouar, ma per rendere davvero soddisfatto José serve un altro elemento da integrare alla lista. Il nome che si aggiunge a quelli di Sabitzer e Sanches è quello di Nicolas Dominguez centrocampista del Bologna con il contratto in scadenza nel 2024. [...] Il valore del cartellino è quantificato in circa 13 milioni, ma la Roma, sfruttando la scadenza vicina, potrebbe portarlo a 9-10. Nessun problema per l’ingaggio che attualmente è di un milione, basterebbe davvero poco per aumentarlo e strappare il via libera dell’argentino. [...]

(Il Messaggero)