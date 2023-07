Brienza: "Prima di prendere il caffè con Rudi chiesi il permesso al direttore di Roma Tv"

In un'intervista al quotidiano, Francesca Brienza ha ripercorso i primi momenti di avvicinamento con Rudi Garcia, all'epoca allenatore della Roma dove lei lavorava come giornalista. Questo il suo racconto: "Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui, sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister...Poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso".

A chi?

"Al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio, probabilmente non avrei mai accettato quel caffè. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c'era nulla di male. Ne fui felice"

Cosa temeva?

"Che il direttore avrebbe potuto dubitare del mio rendimento professionale. Non lo avrei tollerato"

(Corsera)