Bove: Devo i miei successi sportivi al liceo Massimo

Ieri all'Istituto Massimiliano Massimo all'Eur la comunità degli ex alunni, i maturandi, i padri gesuiti e i loro congiunti hanno festeggiato la tradizionale festa "Cunctando restituit", una serata sociale e conviviale nella quale sono stati assegnati i premi M. Massimo ed il premio Francesco Botta in favore di vecchi alunni che hanno percorso un importante percorso professionale. Il presidente della Polisportiva Lazio e dell'Associazione Ex Alunni del Massimo, Antonio Buccioni, ha premiato il giocatore della Roma Edoardo Bove con il premio sport Massimo.

Queste le parole del giovane giallorosso: "Mi dispiace non essere presente, ma ho finito la stagione più tardi dei miei compagni. Ci tenevo però a farvi arrivare i ringraziamenti per questo premio. Sono molto grato per il riconoscimento del mio impegno da parte della scuola. [...] Il Massimo mi ha permesso di avere una formazione che abbraccia sia l'aspetto sportivo che accademico e non ho mai dovuto rinunciare a nessuno dei due. [...] Sono grato per l'attenzione e il supporto ricevuto dagli insegnanti poiché hanno contribuito in modo significativo al mio sviluppo. Va da sé che le mie soddisfazioni sportive sono arrivate grazie al Massimo e per questo ringrazierò per sempre la scuola".

(corsport)