Boreale, Casavecchia: "Mou speciale, vorrei avere la sua polo"

Leonardo Casavecchia, difensore della Boreale, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Romanista alla vigilia dell'amichevole contro la Roma, in programma oggi alle ore 10:30. Ecco le sue parole: "Quando l'abbiamo saputo nello spogliatoio non ci credevamo. Mi piacerebbe chiedere la maglia a Dybala, ma magari chiedo anche la polo a Mourinho. Bove? Lui è un ragazzo di un'altra caratura mentale, è un nostro tifoso. Ha giocato qui da piccolo e per noi è solo motivo di orgoglio essere accostati a un profilo del genere. Uno come Smalling è pazzesco, sono molto curioso e non vedo l'ora di giocarci contro. Per Mourinho ho un debole, sono un amante di Guardiola ma Mou è Mou, ha qualcosa in più".

Anche il Presidente della Boreale, Leandro Leonardi, ha manifestato tutta la sua gioia: "Aprire la stagione della Roma significa che la nostra società si è guadagnata la stima si tutti. Siamo orgogliosi di aver scoperto e cresciuto un talento come Bove, che è considerato dalla Roma e da Mourinho un giocatore importante".

"Questa partita è il premio per la nostra stagione - afferma l'allenatore Mirko Granieri -.Sarà un bel giorno per tutti, ci comporteremo in maniera seria". "Un privilegio, confrontarsi con giocatori di questo livello è un sogno che si ha da bambini", il pensiero sui social del capitano Giuseppe Leonardi.

(Il Romanista)