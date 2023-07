Avanza Renato Sanches

IL TEMPO (L. PES) - Mentre si rincorrono le voci relative alle trattative per il centravanti, con Morata al centro dell'attenzione, per il centrocampo avanza il profilo di Renato Sanches. Il portoghese, in forza al Psg dall'agosto del 2022, è sempre stato nella lista di Pinto per il numero 8 da regalare a Mourinho, e nonostante i dubbi espressi proprio dal tecnico, il gm giallorosso non ha mai abbandonato la pista che porta all'ex Bayern Monaco. Il quasi ventiseienne, facente parte della scuderia di Jorge Mendes, è sempre stato considerato il più semplice da portare a Trigoria, se non altro peribuoni rapporti con i parigini e per la necessità da parte del calciatore di rilanciarsi dopo le ultime annate decisamente sotto le aspettative. Il modus operandi giallorosso è chiaro: in accordo con l’Uefa, le operazioni di mercato sono perlopiù a parametro zero o con spesa molto ridotta. Ad oggi sono arrivati alla Roma quattro calciatori ma il contatore delle spese segna ancora 0. Proprio per questo il nome del portoghese è quello più facilmente raggiungibi le rispetto agli altri sondati nelle ultime settimane. Accantonato, al momento, Kamada (parametro zero, ma più offensivo e impegnato con la Coppa d'Asia) resta sempre in piedi l'ipotesi Sabizter. Ma la resistenza opposta dal Bayern Monaco è ad oggi un ostacolo ancora molto grande per quello che come caratteritsiche sarebbe il profilo ideale per completare il centrocampo. Dopo la vantaggiosa operazione che lo scorso anno ha portato Wijnaldum nella Capitale (prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio pagato dai francesi), anche questa estate l'alleanza con il Psg può essere decisiva. I campioni di Francia, infatti, sembrano orientati ad aprire ad un prestito per Renato Sanches, con eventuali condizioni da stabilire a tavolino con Tiago Pinto. Una mossa questa che favorirebbe non poco l'approdo in giallorosso del classe 1997. Valutazioni in corso sia a Parigi che a Roma, ma la pista potrebbe infiammarsi in breve tempo. Nel frattempo dopo il colloquio di lunedì con Tiago Pinto, ieri l'agente di Morata (accompagnato dall'intermediario Beppe Bozzo) ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Lo spagnolo ha fretta di trovare una sistemazione, ma al momento la proposta dei nerazzurri non basta all'Altletico che continua a chiedere i circa 20 milioni della clausola. La Roma resta in attesa valutando i costi elevati dell'operazione. Tutto fermo, sempre fronte centravanti, anche per Scamacca che ieri è andato in gol nell'amichevole giocata con il West Ham. L'ex Sassuolo resta in corsa e aspetta un'accelerata della Roma per tornare in Italia. Dipenderà molto anche dall'esito della trattativa per Morata. Prosegue infine a Trigoria il lavoro in vista del ritiro portoghese della prossima settimana, con gli esuberi che lavorano lontano dal centro sportivo in attesa di una sistemazione. Venerdì il test casalingo con il Latina prima della partenza per l'Algarve fissata per sabato.