Attesa Dybala. Gli agenti nella Capitale

In questo momento sono tante le trattative in ballo per Tiago Pinto: Morata, i centrocampisti e le uscite. Ma anche Paulo Dybala, il giocatore più importante tecnicamente e il più amato dai tifosi. Nelle ultime ore tra Roma e Milano sono sbarcati i suoi agenti Jorge Antun e Carlos Novel, è probabile che ci sarà un incontro con Tiago Pinto prima della partenza in Portogallo. A fine mese scade la clausola di Paulo per l'estero di 12 milioni e nonostante il giocatore si senta centrale al progetto giallorosso, un discorso economico andrà fatto.

In entrata per il centrocampo Sabitzer e Renato Sanches sono i nomi più caldi, ma si parla di un possibile ritorno di Wijnaldum e Paredes. La Roma conta di ripetere la trattativa dello scorso anno con l'olandese, con Sanches che però vuole giocare la Champions e riscattarsi dopo periodi difficili. Questo scenario però può cambiare se dovessero arrivare delle cessioni: per Karsdorp, Spinazzola e Solbakken non ci sono state offerte ufficiali, solo con Ibanez la Roma potrebbe avere la liquidità giusta per muoversi più liberamente. Zalewski intanto piace in Germania e in Premier.

(corsport)