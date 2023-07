Attacco, Scamacca sorpassa Morata: la trattativa in dirittura d'arrivo

Scamacca mette la freccia su Morata. Nelle ultime ore i contatti tra la Roma e il West Ham e gli indizi che arrivano dall'Inghilterra lasciano pensare che la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. E così, mentre la squadra è volata in Portogallo, Pinto ha continuato a lavorare per dare a Mourinho la punta di cui ha bisogno. Scamacca non è stato convocato nell'amichevole contro il Dagenham&Red e due giorni fa aveva postato sui social l'immagine di una clessidra. "Così felice. Ti amo", è il messaggio scritto su Instagram dalla sua ragazza e rappresenta uno dei numerosi indizi sul futuro del calciatore. I dirigenti del West Ham si sono rassegnati all'idea di perderlo, motivo per cui stanno iniziando ad aprire alla possibilità di cederlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione della Roma in Champions League.

(corsera)