Ascoltare il cammello Josè: il futuro va costruito ora

Mourinho apre l’allenamento del pomeriggio, lancia una battuta ai pochi presenti in tribuna. Dal campo ascolta il suono molesto dei gabbiani, infastiditi dal drone che “occupa” il loro spazio. Vaga per il campo, il lavoro sta per cominciare: è appena arrivata un’altra sentenza Uefa, che ha detto no al ricorso sulle quattro giornate di squalifica. Per come è fatto, ne andrà anche orgoglioso. Tanto il popolo è con lui. (...) José resta il capo supremo di un gruppo, che ha voglia di andare oltre il futuro. “Quando un cammello parla, gli altri non parlano”, così il portoghese ai suoi durante la seduta di allenamento. Chiede attenzione, di sicuro in campo, ma anche fuori. (...) Lui lancia messaggi, continui, su Instagrame fa capire che il plus sia Morata, che però è in Corea del Sud con l’Atletico di Madrid e per ora costa troppo. Scamacca è in stand by e qui c’è il solo Belotti, spremuto perché non ha alternativa; Dybala è alle prese con il rinnovo, che Mou ha messo come priorità. Lo Special ha già denunciato in un recente passato i suoi timori: non vuole essere lasciato solo, non vuole fare tutto lui. Chiede maggiori attenzioni, sostegno, sulle questioni arbitrali e, in questo frangente, sul mercato (...)

(Il Messaggero)