Aouar si mette in mezzo

Il gioco delle coppie comincia qui, a un passo dall'Oceano. Il centrocampo di Mou prende forma, anche se manca una pedina, un Sanches (in buone condizioni, però). (...) Uno Wijnaldum più sano, cosa che non è accaduta con l'olandese. E i problemi dello scorso anno sono cominciati proprio lì, dalla frattura della tibia di Gini. (...) E' successo, e qui almeno c'è il risvolto positivo, che Mou si sia dovuto inventare un bambino, Bove, che oggi è fisso in prima squadra e lo scorso anno è stato determinate in più di un'occasione. Mou cercava un cambio di passo e spera di trovarlo in Houssem Aouar, per ora nuovo del reparto, che ha cominciato subito la preparazione con la squadra, utile in mediana e sulla trequarti. Già parla italiano e sembra essersi perfettamente calato nella parte. Lui è l'alternativa a Pellegrini ma con il capitano può fare anche coppia. La Roma lo perderà in gennaio, per via della Coppa d'Africa che disputerà con l'Algeria. Anche per questi motivi, cinque centrocampisti non bastano. (...)

(Il Messaggero)