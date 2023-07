Aouar seduce la Roma. Il jolly Houssem fa gola a Mou: "Io ambizioso, dovrò correre"

Nell'amichevole di ieri contro la Boreale Aouar ha messo a referto un gol e un assist, oltre ad aver compartecipato a un'altra rete. Alla Roma dovrà conquistarsi il posto da titolare e non sarà semplice: "Sono un giocatore ambizioso - spiega il centrocampista -. Ho molta umiltà, ma voglio giocare tutte le partite". Per farlo potrebbe essere utile la sua duttilità: "Posso giocare sia come centrocampista sia da trequartista, mi adatto senza problemi al 3-5-2 e al 4-3-3. Mourinho vuole lavorare molto e giocare bene, ma ci ha detto che tutti i giocatori devono correre tanto". "Penso di aver fatto una buona prova, ma siamo solo all'inizio - le parole di Aouar sulla partita di ieri -. Per me è un onore lavorare con Mou, può aiutarmi molto. È stato bello segnare subito, penso di poter aiutare la squadra in fase realizzativa, ma non è il mio compito principale. Mi sto ambientando bene. Spero di giocare bene, la Roma è un grande club che ha grandi ambizioni".

(gasport)