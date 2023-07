Aouar, il segreto del nuovo modulo proposto da Mou

Nonostante si parli solo di calcio estivo, c'è il rendimento di un giocatore da sottolineare. Sarà per un fisico che lo aiuta a entrare in forma prima degli altri, fatto sta che Houssem Aouar si è ritagliato uno spazio nella narrazione romanista. Acquistato a zero dalla Roma, Aouar ha dimostrato di poter dare una mano: è un centrocampista di qualità che sa fare tante cose. Senso del gioco, testa alta, palleggio rapido e via.

Se continuerà ad essere quello visto a Trigoria o in Portogallo sarà difficile non metterlo tra gli undici titolari. Anche perché Mourinho sta proponendo un modulo con due mezzali (Aouar e Pellegrini) e necessita di averne un'altra, dato che Bove non lo è. E il nome di Renato Sanches, da tempo, è più che un ipotesi.

(corsera)