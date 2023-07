La Roma tornerà in Algarve in ritiro. La partenza per Albufeira è prevista perii 22 luglio, il 26 la prima amichevole contro il Braga allo stadio di Albufeira (alle 21). Mou ha svelato con un video su Instagram le altre amichevoli: contro la Boreale (domani alle 10:30), Latina (il 21 sempre a Trigoria), Farense (in Portogallo) e Tolosa (6 agosto). All'appello mancano un paio di amichevoli da organizzare

.

(corsera)