Altre cessioni poi l'assalto a Scamacca

IL TEMPO (L. PES) - Ancora qualche milione dalle cessioni, poi l'assalto decisivo a Scamacca. L'ultima settimana di luglio inizia con diversi movimenti di mercato per Tiago Pinto, che in queste ore sta definendo altri affari in uscita per liberare spazio in rosa e potersi concentrare sulle trattattiva per regalare a Mournho l'attaccante. Mentra la squadra si trova in Portogallo da sabato (e per altri dieci giorni) e continua a lavorare prima delle amichevoli (prossimo appuntamento il 26 luglio contro il Braga), il gm piazza gli ultimi esuberi. Non sono partiti, infatti, per l'Algarve Shomurodov, Villar, Reynolds e Vina.

Due di questi sono prossimi all'uscita, uno è in procinto di salutare la Capitale, mentre per l'altro c'è ancora da lavorare. Definita la cessione di Bryan Reynolds al

Westerlo per 3.5 milioni di euro più bonus e il 25% sulla futura rivendita. Ieri l'agente si

trovava in Belgio per definire i dettagli del contratto ed è prevista per oggi la fumata bianca decisiva. I giallorossi salutano anche Shomurodov, ma in prestito. L'attaccante

uzbeko, infatti, oggi sarà in Sardegna dopo l'accordo definito tra Roma e Cagliari per il prestito. Verso l'addio anche Gonzalo Villar: prosegue la trattativa con il Granada per il centro-capista spagnolo, anche se nelle ultime ore anche dalla Francia sono arrivate delle manifestazioni d'interesse. Più indietro, invece, l'uscita di Vina che potrebbe comunque tornare in Premier League, ma non al Bournemouth.

Concluse le operazioni legate agli esuberi, Tiago Pinto si dedicherà alla trattativa per Scamacca. Dopo i rapporti riallacciati negli ultimi giorni, ora serve un'offerta più alta di quella iniziale per trovare l'accordo con il West Ham che ha già ammorbidito le sue posizioni rispetto ad un mese fa. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. A Trigoria si riflette mentre Scamacca tornerà a Londra per proseguire il lavoro con gli «Hammers». A proposito di attaccanti, nulla di grave per Solbakken dopo il problema fisico accusato contro il Latina nel test di venerdì scorso. Il norvegese è stato visitato e, trattandosi soltanto di un affaticamento, svolgerà qualche giorno di lavoro individuale per poi tornare ad allenarsi assieme al resto del gruppo ad Albufeira, dove ieri è andata in scena la prima doppia seduta del ritiro lusitano.