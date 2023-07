Allenamenti, riunioni e ritiro. L'agenda di Mou

[...] Annullata la tournée in Asia, Mourinho ha spinto per portare i suoi in Portogallo per la quarta volta da quando è alla Roma. E ci è riuscito. Il club ha deciso di ritirarsi dall’amichevole organizzata a Singapore (quando era ancora previsto il viaggio in Corea) contro il Tottenham: un lungo viaggio avrebbe totalmente spezzato la preparazione pre stagionale, Via allora al ritiro in Algarve, con la squadra che partirà il 22 luglio e vi resterà fino al 2 agosto. Dieci giorni di duro lavoro e che Mourinho sta programmando con il suo staff, ma in un luogo (si sta definendo la sistemazione ad Albufeira) più fresco e ventilato rispetto alla rovente Trigoria. La Roma del resto nei precedenti ritiri estivi ma anche in quello dello scorso dicembre – durante la sosta per il Mondiale – si è trovata benissimo in Algarve e adesso sta definendo i dettagli per il ritorno. Si sta lavorando soprattutto sulle amichevoli che dovranno servire per aumentare il ritmo della preparazione della rosa. Ecco allora che la Roma sta definendo il test, il 24 o il 25 luglio, contro il Braga e sta cercando altre squadre contro cui giocare durante il soggiorno portoghese. [...]

(corsport)