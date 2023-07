Alla ricerca della qualità. Aouar decisivo

Mancano i gol, la qualità e forse la personalità. Per questo Mourinho sta lavorando negli allenamenti ad Albufeira per migliorare la fluidità di gioco e arrivare più efficacemente nell'area avversaria. E in questo senso il tecnico può essere contento dell'arrivo di Houssam Aouar, catechizzato a lungo nella seduta di giovedì sera. Con lui possono migliorare le azioni che partono dal basso: è un giocatore concreto, che massimizza ogni sforzo con il passaggio filtrante o il tiro dalla distanza.

Può diventare quello che era Mkhitaryan e che non è riuscito ad essere Wijnaldum. Della solidità invece non si può dubitare: la scorsa stagione la Roma concedeva molto poco agli avversari, un atteggiamento difensivo che stava per regalare un trofeo storico al club. L'allenatore però sa che serve un calcio più coraggioso per ambire alla Champions e in questo senso l'amichevole col Braga ha dato segnali positivi. La Roma forse sta cambiando.

(corsport)