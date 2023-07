Affare Morata, tra gli sponsor e la famiglia

Ieri pomeriggio la moglie di Morata, Alice Campello, ha pubblicato un video con i tre figli della coppia indossare la maglia dell'Atletico Madrid, coi tifosi giallorossi che non vedono l'ora di vedere invece l'attaccante in maglia giallorossa. Non dipende da lui o la sua famiglia però, ma dal club spagnolo. La Roma non ha ancora fatto un'offerta e l'Atletico non ha la necessità di cederlo. Fonti italiane e spagnole concordano, a 16-17 milioni si può chiudere ma sia Roma, Inter che Juventus non li hanno ancora proposti.

Morata e la moglie sono un vero e proprio brand, insieme fanno 30 milioni di follower e questo ha un peso, visti i riscontri commerciali che il calcio porta con sé. Lo spagnolo sarebbe il secondo giocatore più seguito dopo Dybala, e insieme alla moglie collabora con vari sponsor tra cui Adidas, lo stesso della Roma e Mourinho. Sul campo potrebbe rappresentare un valore aggiunto, e Dybala spera di ricreare con lui quel legame interrotto sul campo alla Juventus.

(corsport)