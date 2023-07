Abraham e Kumbulla a Trigoria. C'è voglia di un recupero sprint

Nonostante il raduno della Roma sia previsto per lunedì prossimo, Tammy Abraham e Marash Kumbulla anticiperanno il ritorno al lavoro rispetto ai loro compagni. Entrambi sono reduci da due gravi infortuni e vogliono bruciare le tappe del loro recupero. L'albanese sarà a Trigoria già da oggi, con rientro previsto a fine anno, mentre l'inglese è atteso per domani anche se non sarà pronto prima del 2024. A Trigoria intanto è tornato anche El Shaarawy che firmerà il rinnovo di contratto, mentre Francesco Totti su Sky ha parlato nuovamente del suo divorzio dalla Roma: "Non avevo credibilità, non mi sentivo parte del progetto. Stavo lì perché ero Totti. Pensavo che potessi essere una risorsa in più per la società. Forse non ero pronto".

(gasport)