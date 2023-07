Abraham ai tifosi: "Sto recuperando"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Abraham recupera e risponde ai tifosi su Instagram. L’attaccante della Roma, alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio, ieri si è prestato a un botta e risposta con alcuni suoi followers. "Cerco di essere positivo e forte, anche se è difficile" ha ammesso l’ex Chelsea, che ha poi svelato il suo migliore amico a Trigoria – "Amo tutti, ma dirò Karsdorp" – e definito Mourinho "the best", il migliore. Abraham ha poi voluto ricordare i migliori momenti vissuti con la maglia della Roma in questi due anni: "La vittoria della Conference e il 3-0 contro la Lazio". Immancabile, infine, il commento sui tifosi della Roma e la loro passione: "Ho i brividi ogni volta che entro all’Olimpico".