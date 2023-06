Zalewski a rischio cessione, la Roma chiede 20 milioni. In dubbio pure Spinazzola

Può sembrare un paradosso, ma nonostante attualmente ci siano 6 calciatori in rosa per 2 ruoli, (quasi) nessuno degli esterni giallorossi è sicuro che il prossimo anno giocherà nella Roma. Celik, Karsdorp, Zalewski, Spinazzola, Vina ed El Shaarawy, infatti, sono tutti più o meno, e per ragioni differenti, sul mercato. Molto dipenderà dalla necessità di fare cassa di Tiago Pinto e dalle offerte che arriveranno, ma nessuno può sentirsi al sicuro. Nemmeno Zalewski, che potrebbe essere sacrificato per sistemare i conti. L’esterno polacco di Tivoli, esploso due anni fa grazie ad un’intuizione di Mourinho [...] Non è certo di rimanere nemmeno Leonardo Spinazzola. La sua prima vera stagione dopo il grave infortunio in Nazionale – ieri ha giocato qualche minuto nel finale del match vinto dall’Italia contro l’Olanda – non è stata memorabile. Anche lui ha un debito di riconoscenza nei confronti dello Special One. [...] A destra quello più sicuro è Celik, che ha fatto in pieno il proprio dovere quando è stato chiamato da Mou. Karsdorp, invece, è sul mercato: prima messo fuori rosa e poi reintegrato dal tecnico portoghese, la società cerca per lui una sistemazione e ha provato ad inserirlo nella trattativa col West Ham per Scamacca. Potrebbe però finire in Olanda. Dopo la buona esperienza col Bournemouth, la Premier League potrebbe invece essere la destinazione di Vina: la Roma aspetta offerte.

(corsera)