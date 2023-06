Xavi bacchetta Mou: ci vuole coraggio...

Mourinho ha certamente sbagliato [...]. Nel momento di debolezza del portoghese, saltan fuori i maestrini. Xavi, per dire. Dice così il tecnico del Barcellona: «Ognuno si comporta come gli pare, ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere». [...] Colui che da sette mesi non fa altro che parlare del rigore non dato al Barcellona nel match di Champions perso a San Siro con l'Inter. Ci vuole coraggio.

(Fabrizio Biasin - Libero)