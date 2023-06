È una vera e propria asta per Davide Frattesi. Il centiocampista romano resta nel mirino della Juve, dell'Inter, della Roma (e non solo). Il club piemontese può mettere sul piatto i cartellini di alcuni giovani, mentre i giallorossi hanno già approfondito i discorsi relativi a Cristian Volpato (19) e Filippo Missori (19): entrambi i giovani possono andare in Emilia a prescindere dal ritorno Frattesi.

(corsport)