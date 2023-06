Volpato e Missori verso Sassuolo. Ma ora anche Zalewski è in bilico

Oggi Tiago Pinto dovrebbe rientrare da Londra e, a margine dell’assemblea di Lega a Milano, dovrebbe incontrare Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, non tanto per Frattesi quanto per i giovani Volpato e Missori, vicini al trasferimento a Reggio Emilia per una cifra vicina ai 10 milioni complessivi. Il Sassuolo avrebbe voluto anche Bove nel pacchetto, ma la Roma ha deciso di difenderlo e dopo l'Europeo U21 conta di proporgli il rinnovo del contratto (quello attuale, a 350.000 euro netti, scade nel 2025). Le plusvalenze sono però necessarie e così si spiega il blitz londinese di Giampiero Pocetta, procuratore di Pellegrini e Zalewski, che sta monitorando il panorama generale avendo intuito che a Trigoria in questo momento non esistono incedibili. La Roma non esclude di vendere l'esterno polacco a certe condizioni, diciamo dai 12-15 milioni in su.

Intanto Tiago Pinto spera di chiudere per Justin Kluivert al Fulham o al Bournemouth e lo valuta 10 milioni. Per Ibanez, invece, per ora la Roma non ha ricevuto offerte particolarmente attrattive e, dovendo dare il 10% della vendita all’Atalanta, non intende trattare il difensore per meno di 25 milioni. (Corsport)