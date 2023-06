Volpato e Missori verso il Sassuolo. N’Dicka ufficializza da solo il suo arrivo

L’operazione plusvalenze prosegue. Chiusa la cessione di Tahirovic all’Ajax, Pinto ha intensificato i contatti con il Sassuolo per vendere Missori e Volpato, entrambi pronti a trasferirsi in Emilia ma ancora in attesa dell’accordo tra club. (... Le divergenze sulla valutazione dei due giovani nasce anche dall’affare Tahirovic: avendo incassato 7.5 milioni – più 1 di bonus – dall’addio di un giocatore che in prima squadra ha accumulato appena 400 minuti, a Trigoria non lasceranno andare Volpato per meno di 8.5 milioni. Una cifra a cui dovrebbero aggiungersi almeno un altro paio di milioni per Missori. (...) Sulle tracce dei due baby lanciati da Mou non c’è solo il Sassuolo: su Volpato hanno preso informazioni l’Atalanta e alcune squadre estere, per l’esterno invece c’è l’interesse di Juventus e Venezia. I neroverdi restano comunque in netto vantaggio, ma la trattativa non è chiusa. Intanto Ndicka ieri ha ufficializzato il suo accordo con la Roma pubblicando una sua foto con la maglia numero 5 della Roma insieme a Yacine Idriss Diallo, presidente delle federazione ivoriana. (...)

(gasport)