Volpato e Missori al Sassuolo per 10 milioni

Sono praticamente chiuse le cessioni di Volpato e Missori (rispettivamente 7,5 e 2,5 milioni) al Sassuolo La Roma intascherà 10 milioni e si è garantita il 15% sulla futura rivendita di entrambi. Operazioni che si aggiungono a quelle di Tahirovic all'Ajax (8,5 milioni bonus inclusi) e Kluivert a Bournemouth (11 milioni). Il valore delle plusvalenze, dunque, si aggira intorno ai 22 milioni, entro un paio di giorni Tiago Pinto dovrà trovare altri 8 milioni per chiudere il bilancio in attivo e dedicarsi finalmente agli acquisti. (...) Non è chiusa la pista Frattesi che viene valutato dalla Roma 30 milioni (compresa la percentuale della rivendita), mentre il Sassuolo ne vorrebbe incassare 40. Se Carnevali dovesse trovare l'acquirente a quella cifra, i giallorossi intascheranno il 30% (12 milioni). Non è escluso che nella trattativa possa entrare Bove, chiesto a più riprese dagli emiliani. In attacco interessa Scamacca, ma il West Ham per adesso non apre al prestito. E stato offerto Daka, ma solo a titolo definitivo. (...)

(Il Messaggero)