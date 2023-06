Volano gli abbonamenti: già più di 35.000. Dopo venti giorni superati i numeri del 2022

Tre settimane. Tanto è bastato alla Roma per superare la quota abbonati dello scorso anno. Nel 2022 si chiuse a 36mila di cui 34mila "normali" e 2mila Premium. Con le tessere staccate ieri si è arrivati già a quota 35mila, infatti sono esaurite le due Curva e i Distinti. Entro fine mese, quindi, si potrebbe sfondare il muro dei 40mila abbonati. Il merito è sicuramente della politica dei prezzi adottata dal club, ma anche di José Mourinho, che è stato in grado di creare un legame unico con i tifosi. Lo Stadio Olimpico ha registrato 34 sold out di fila: 33 partite più la notte dei maxischermi per la finale di Europa League. La richiesta per i nuovi abbonamenti è altissima e il 9 giugno si aprirà la vendita libera.

(corsport)