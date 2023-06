Villar torna, il Westerlo vuole Reynolds

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Appena finita la stagione è già tempo di mercato. Oltre ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza, Tiago Pinto sta lavorando per piazzare i giocatori che nella scorsa stagione si sono trasferiti in prestito e che torneranno a Trigoria a fine mese.

Sono cinque i calciatori attenzionati dal gm giallorosso: il primo è Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo ritornerà a Roma dopo una stagione al Getafe, non sono infatti scattate le condizioni per arrivare all’obbligo di riscatto: non è stato raggiunto il numero di presenze prefissate, oltre alla salvezza della squadra allenata da Bordalas.

Situazione simile per Bryan Reynolds. Il Westerlo non usufruirà del diritto di riscatto per l’americano, il prezzo è ritenuto troppo alto; tuttavia, la squadra belga vorrebbe trattenerlo e ha già formulato delle proposte ai giallorossi, con il benestare del calciatore che ha parlato con Pinto.

Il Bournemouth sta invece valutando un possibile riscatto di Vina: la squadra inglese ha tempo fino al 30 giugno per versare i 15 milioni richiesti dai giallorossi per trattenere il terzino uruguaiano.

Non verrà invece riscattato dal Celta Vigo Carles Perez. La squadra spagnola, vista anche la scadenza di contratto fissata nel 2024 dell’ex Barcellona, potrebbe chiedere uno sconto alla Roma rispetto ai 10 milioni inseriti nel prestito.

Situazione in divenire anche per Kluivert. Il Valencia sta ancora programmando la prossima stagione, a partire dall’allenatore, ma vorrebbe comunque trattenere il giocatore.