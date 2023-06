Vierchowod: “Smalling bene, Mancini cresce"

GASPORT - Pietro Vierchowod, ex difensore di Roma, Sampdoria e Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Rosea parlando del reparto arretrato dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

Vierchowod, le piace la nuova difesa giallorossi?

“Partiamo dal rinnovo di Smalling, molto importante. Con lui la difesa ha sempre sofferto di meno. Chris ha personalità, è forte sulle palle alte e regala sicurezza a tutto il reparto. Ma per vincere serve più personalità in generale”.

È arrivato Ndicka e Ibanez sta per andare via…

“Su Ndicka non mi esprimo, i giocatori sono abituato a valutarli dal vivo, nel nostro campionato, non mi piace giudicare dalla tv. Ibanez invece lo scorso anno non mi è piaciuto, ha fatto spesso degli errori gravi. La concentrazione per un difensore è fondamentale: puoi essere fenomeno per 80 minuti, ma se poi negli altri dieci concedi due palle gol agli avversari non sei un grande difensore”.

Sta per tornare anche Llorente, lui e Mancini di personalità ne hanno.

“Dipende, io ho un’idea diversa dei difensori. Lo spagnolo è ancora da valutare bene, lo scorso anno ha giocato poco. Sono sincero, a me non piace molto, ma è una cosa soggettiva mia. Ripeto, però, se vuoi vincere devi prendere giocatori con una personalità spiccata. Lui e Ibanez, ad esempio, non mi sembra che ce l’abbiano. Mancini, invece, deve avere uno che gli insegni bene cosa fare: ha delle buone qualità, ma ha bisogno di una guida. Può essere Smalling, certo, ma non conosco bene i rapporti interni”.

(...)

Per chiudere, che giudizio ha di Kumbulla?

“Deve crescere. A Verona mi era piaciuto, magari ha pagato l’impatto con Roma. La questione è sempre la stessa, insegnargli bene cosa vuol dire essere difensori”.