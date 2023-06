Veloccia: "La zona di Tiburtina e Pietralata con lo stadio vivrà una rivoluzione"

REPUBBLICA - Lo stadio della Roma li non si farà più. Ma quale sarà il destino degli ettari di Tor di Valle che poi Cpi Property Group, il colosso dell'immobiliare di Radovan Vitek,

ha comprato da Parnasi, il costruttore ora a processo, offrendo oltre due miliardi di investimenti per l'area?

«Dopo l'epilogo noto sulla proposta dello stadio della Roma di Tor di Valle non ci sono state evoluzioni e non abbiamo un contatto attivo con la società rispetto a progetti futuri su quei terreni», spiega l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia in un'intervista rilasciata al quotidiano."Comunque è un canale sempre aperto anche per i nuovi proprietari per valutare eventuali piani di utilizzo».



E il nuovo stadio della Roma a Pietralata? Qual è il punto?



«Venerdì è partito l'interpello per l'individuazione del soggetto che dovrà coordinare il dibattito pubblico sullo stadio. E sono ripresi i tavoli di confronto tra Campidoglio e società».

[...]

Quando i cantieri?

«I cantieri sono modulati nel tempo. Per quanto riguarda l'Istat si sta definendo il progetto definitivo. Per lo studentato della Sapienza sono già aperti. Mentre Technopole dovrebbe essere realizzato in una prima fase entro il 2026. Per quanto riguarda infine lo stadio della Roma puntiamo ad ultimare le procedure amministrative entro il 2024 e passare poi alla fase definitiva».

[...]